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Гендиректора СПК наказали штрафом в 20 тысяч рублей за опоздавшую электричку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Генерального директора Свердловской пригородной компании (СПК) Павла Кутловского оштрафовали на 20 тысяч рублей за опоздавшую электричку.
Как сообщили в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры, в октябре электричка, курсирующая между Екатеринбургом и Каменским-Уральским, задержалась сначала на 1 час, а потом ещё на 1 час 40 минут. Из-за этого некоторые пассажиры не успели туда, куда им было очень важно прибыть к назначенному времени. Рассерженные такими обстоятельствами люди написали жалобу.
После прокурорской проверки гендиректору СПК было внесено представление. Также ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов (ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ).
Как сообщили в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры, в октябре электричка, курсирующая между Екатеринбургом и Каменским-Уральским, задержалась сначала на 1 час, а потом ещё на 1 час 40 минут. Из-за этого некоторые пассажиры не успели туда, куда им было очень важно прибыть к назначенному времени. Рассерженные такими обстоятельствами люди написали жалобу.
После прокурорской проверки гендиректору СПК было внесено представление. Также ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов (ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ).
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