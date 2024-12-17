Екатеринбургский благотворительный фонд «ЗООзащита» больше не может принимать животных





– говорится в обращении «Все последние месяцы мы боролись за любую возможность принять собак и кошек – мастерили новые домики на передержках, садили «временно» на головы другим, молили о поиске новых мест, пытались добиться постройки приюта, общались с коллегами. Все попытки исчерпали себя. Забирать животных просто некуда. Физически»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 23 декабря, в екатеринбургском благотворительном фонде «ЗООзащиты» опубликовали обращения, в котором сообщается о бедственном положении фонда. В этом году зоозащитники больше не могут принимать животных. У них закончились ресурсы.Волонтёры рассказывают, что суммарно под их опекой уже около 400 животных. Некоторые из них сидят на передержке несколько лет после того, как их история утихает. В связи с этим приём кошек и собак приостанавливается.Однако фонд не отказывается от информационной помощи. Всех, кому нужна помощь, по-прежнему будут консультировать и направлять.Также в «ЗООзащите» просят помочь им в пиаре. Всех, у кого есть навыки в фото- и видео-съёмке, копирайтинге, монтаже, просят помощи в создании качественного и привлекательного контента. Со своей стороны фонд обещает указывать автора. И, конечно, нужны те, кто будет готов системно пиарить животных. Подчеркивается, что это занимает около 15 минут раз в четыре дня.Можно помочь благотворительному фонду ещё одним способом: взять животное к себе на передержку или стать его полным куратором.