Екатеринбуржцы добились сноса соседской перегородки в общем коридоре многоквартирного дома

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на десятом этаже многоквартирного дома на Сиреневом бульваре, 4/3 в общем коридоре между лифтом и балконом некоторыми жильцами была установлена перегородка с дверьми, которая мешала их соседям.В связи с этим жильцы, недовольные самовольной возведённой конструкцией в подъезде, обратились в суд. Тот встал на их сторону и обязан снести перегородку. Виновники не спешили выполнять решение суда, но после разговора с приставами, пригрозившими им протоколами о неисполнении требований (ч. 1 ст.17.15 КоАП), стену снесли.«Должники не стали ждать оформления протоколов и добровольно исполнили решение суда. Доступ к лифту и лоджии восстановлен», – сообщили в свердловском ГУФССП.