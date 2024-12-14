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Дополнительные 8,3 млн рублей выделены на завершение ремонта исторического особняка в Екатеринбурге

12.28 Четверг, 19 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В прошлом году Вечерние ведомости писали, как администрация Екатеринбурга с трёх попыток не смогла найти подрядчика, который бы согласился за 33,4 млн рублей отреставрировать два старинных особняка, внесённых в реестр культурного наследия — дом купца Клюквина (8 марта, 21) и расположенный практически напротив него дом купеческой вдовы Яринской (8 марта, 20).

После этого мэрия объявила новый аукцион, из которого исключила ремонт дома Клюквина, снизив начальную цену закупки до 30,5 млн рублей. Тогда подрядчик нашёлся — им стала компания из Москвы «Обелиск». Уже в ходе выполнения контракта его сумма была увеличена на 10% – до 33,5 млн рублей.


Иллюстрация: документация аукциона


Однако и этих денег оказалось для завершения реставрации недостаточно — на днях мэрия заключила ещё один контракт на сумму 8,3 млн рублей с той же фирмой «Обелиск». Согласно его условиям, до 31 декабря 2024 года необходимо выполнить комплекс работ «Архитектурно-строительные решения. Ремонт фасадов. Архитектурно-лепной декор для фасада. Монтаж архитектурно лепного декора».


Иллюстрация: документация аукциона


Дом Яринской — объект культурного наследия регионального значения. Здание было построено во второй половине XIX века и представляет из себя редкий для Екатеринбурга пример строения в стиле эклектики с элементами неоготики.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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