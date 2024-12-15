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За миллиард рублей отремонтируют 15 километров дороги между Нижней Салдой и Алапаевском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За миллиард рублей отремонтируют 15 километров дороги между Нижней Салдой и Алапаевском.
Итоги аукциона подвели накануне. Подрядчик (его наименование пока не появилось в карточке закупки) должен приступить к работам 10 мая 2025 года и завершить их до 20 сентября 2026 года. Капитальный ремонт должен затронуть автодорогу «г. Нижняя Салда - г. Алапаевск» на участке км 0+000 - км 14+980. Весь участок располагается на территории городского округа Нижняя Салда. На выполнение ремонта из бюджета Свердловской области подрядчику выделят 994,1 млн рублей.
Отметим, что общая протяжённость дороги между Нижней Салдой и Алапаевском — около 80 километров. Оставшиеся участки располагаются на территории других муниципалитетов.
Итоги аукциона подвели накануне. Подрядчик (его наименование пока не появилось в карточке закупки) должен приступить к работам 10 мая 2025 года и завершить их до 20 сентября 2026 года. Капитальный ремонт должен затронуть автодорогу «г. Нижняя Салда - г. Алапаевск» на участке км 0+000 - км 14+980. Весь участок располагается на территории городского округа Нижняя Салда. На выполнение ремонта из бюджета Свердловской области подрядчику выделят 994,1 млн рублей.
Отметим, что общая протяжённость дороги между Нижней Салдой и Алапаевском — около 80 километров. Оставшиеся участки располагаются на территории других муниципалитетов.
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