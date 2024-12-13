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Свердловская подсистема РСЧС подвела итоги уходящего года
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На этой неделе в Екатеринбурге прошло совещание глав муниципальных образований Свердловской области, посвящённое работе МЧС и гражданской обороны. На совещании прозвучали итоговые цифры о годовой работе подсистемы РСЧС.
Согласно озвученным данным, в 2024 году Свердловская областная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отреагировала на 6319 техногенных пожаров, в которых были спасены более 900 человек, и на 199 пожаров природных. На водных объектах Свердловской области за год зафиксировано 78 происшествий. К сожалению, в пяти чрезвычайных ситуациях, на которые также реагировала подсистема РСЧС, погибло 14 человек.
Как сообщает МЧС по Свердловской области, на совещании прошло также вручение ведомственных наград и благодарственных писем тем из глав муниципальных образований и другим областным чиновникам, которые за год наиболее активно способствовали устранению природных и техногенных катастроф, и спасению людей в чрезвычайных ситуациях.
Согласно озвученным данным, в 2024 году Свердловская областная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отреагировала на 6319 техногенных пожаров, в которых были спасены более 900 человек, и на 199 пожаров природных. На водных объектах Свердловской области за год зафиксировано 78 происшествий. К сожалению, в пяти чрезвычайных ситуациях, на которые также реагировала подсистема РСЧС, погибло 14 человек.
Как сообщает МЧС по Свердловской области, на совещании прошло также вручение ведомственных наград и благодарственных писем тем из глав муниципальных образований и другим областным чиновникам, которые за год наиболее активно способствовали устранению природных и техногенных катастроф, и спасению людей в чрезвычайных ситуациях.
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