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В Туринске лишь после вмешательства прокуратуры снесли разрушающийся дом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Туринске только после прокурорской проверки снесли разрушающийся дом. Несмотря на то, что здание находилось в том состоянии, в котором могло в любой момент обрушиться, его не сносили и никак не огораживали.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, речь идёт о многоквартирном доме по улице Путейцев, 20. Он был расселён в рамках программы программе «Переселения граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» и, судя по всему, сразу после этого забыт. К моменту прокурорской проверки некоторые конструкции дома были разрушены, при этом здание никаким образом не было ограничено, из-за чего дети имели свободный доступ на его территорию, что в какой-то момент могло бы закончиться очень плачевно.
В связи с этим прокуратурой был направлен иск к администрации Туринского городского округа с требованием устранить нарушения. Лишь после этого опасный дом снесли.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, речь идёт о многоквартирном доме по улице Путейцев, 20. Он был расселён в рамках программы программе «Переселения граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» и, судя по всему, сразу после этого забыт. К моменту прокурорской проверки некоторые конструкции дома были разрушены, при этом здание никаким образом не было ограничено, из-за чего дети имели свободный доступ на его территорию, что в какой-то момент могло бы закончиться очень плачевно.
В связи с этим прокуратурой был направлен иск к администрации Туринского городского округа с требованием устранить нарушения. Лишь после этого опасный дом снесли.
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