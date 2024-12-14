В новогоднюю ночь екатеринбургский метрополитен будет работать до часа ночи





– говорится в сообщении «Как обещалось ранее, электротранспорт – трамваи и троллейбусы – 31 декабря и 1 января будет бесплатным, как и метро»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В новогоднюю ночь метро в Екатеринбурге будет работать до часа ночи. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией.Ресурс также уточняет, что в праздничные дни общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня. Исключением будет 1 января – в первую половину дня на улицу города выйдет лишь половина парка.Кроме этого, платные парковки в центре города будут бесплатными до 8 января.