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В новогоднюю ночь екатеринбургский метрополитен будет работать до часа ночи
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В новогоднюю ночь метро в Екатеринбурге будет работать до часа ночи. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией.
Ресурс также уточняет, что в праздничные дни общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня. Исключением будет 1 января – в первую половину дня на улицу города выйдет лишь половина парка.
Кроме этого, платные парковки в центре города будут бесплатными до 8 января.
«Как обещалось ранее, электротранспорт – трамваи и троллейбусы – 31 декабря и 1 января будет бесплатным, как и метро»,
– говорится в сообщении.
Ресурс также уточняет, что в праздничные дни общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня. Исключением будет 1 января – в первую половину дня на улицу города выйдет лишь половина парка.
Кроме этого, платные парковки в центре города будут бесплатными до 8 января.
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