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После прокурорской проверки в Берёзовском округе появились зоны санитарной охраны водозаборов
Фото: Вечерние ведомости
В Берёзовском городском округе после проверки природоохранной прокуратуры Свердловской области, обнаружившей отсутствие зон санитарной охраны водозаборов подземных вод, которые местные жители использовали для питья, появились охранные зоны.
Как рассказали в областной прокуратуре, после проверки природоохранным прокурором был подан иск с требованием обязать МУП Берёзовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны водозаборов подземных вод, которые требует санитарно-эпидемиологическое и природоохранное законодательство.
Берёзовский городской суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск, после чего местное отделение «Водоканала» исполнило решение суда.
Как рассказали в областной прокуратуре, после проверки природоохранным прокурором был подан иск с требованием обязать МУП Берёзовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны водозаборов подземных вод, которые требует санитарно-эпидемиологическое и природоохранное законодательство.
Берёзовский городской суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск, после чего местное отделение «Водоканала» исполнило решение суда.
«На основании проектов, разработанных муниципальным предприятием, установлены требуемые зоны санитарной охраны, скважины подземных вод защищены от загрязнения»,
– подытожили в прокуратуре.
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