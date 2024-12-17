После прокурорской проверки в Берёзовском округе появились зоны санитарной охраны водозаборов





– подытожили в прокуратуре. «На основании проектов, разработанных муниципальным предприятием, установлены требуемые зоны санитарной охраны, скважины подземных вод защищены от загрязнения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Берёзовском городском округе после проверки природоохранной прокуратуры Свердловской области, обнаружившей отсутствие зон санитарной охраны водозаборов подземных вод, которые местные жители использовали для питья, появились охранные зоны.Как рассказали в областной прокуратуре, после проверки природоохранным прокурором был подан иск с требованием обязать МУП Берёзовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны водозаборов подземных вод, которые требует санитарно-эпидемиологическое и природоохранное законодательство.Берёзовский городской суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск, после чего местное отделение «Водоканала» исполнило решение суда.