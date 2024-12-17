Четвёртый энергоблок на Белоярской АЭС заработал на полную мощность





– рассказали на АЭС. «Теперь, после снятия существовавших ранее ограничений, энергоблок №4 сможет дополнительно вырабатывать по 47 млн кВтч во время каждого набора мощности. Этого количества хватит, чтобы в течение 10-ти дней обеспечивать всё население Екатеринбурга электроэнергией»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На Белоярской АЭС сняли ограничения с реактора БН-800 четвёртого энергоблока, которые вводились в качестве меры предосторожности после того, как его впервые в России в 2022 году перевели на полную загрузку МОКС-топливом.Как сообщили Вечерним ведомостям на атомной электростанции, специалисты оптимизировали алгоритм вывода энергоблока на номинальную мощность. Исследование проводилось в течение 1,5 лет, во время которого учёные из АО «ГНЦ НИИАР» изучали данные о работе реактора, прослеживая как температура топлива зависит от уровня мощности реактора. Это позволило им доказать, что набор полной мощности сразу после заливки топлива безопасен.До этого момента во время каждого набора мощности четвертому энергоблоку после загрузки в реактор свежего топливо приходилось работать на мощности 85% в течение 300 часов. Лишь после этого мощность повышали до 100%.