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После модернизации оборудования в Сухом Логу выросла скорость интернета

12.39 Среда, 18 декабря 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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После модернизации оборудования специалистами МТС на вышках мобильной связи в Сухом Логу практических во всех жилых и промышленных районах города выросла скорость интернета. В том числе высокоскоростной интернет заработал вблизи туристических достопримечательностей.

«В их числе "Камень двух колец" – место венчания писателя Павла Бажова и его бессменной супруги и творческой вдохновительницы Валентины Иваницкой»,

– рассказали в компании.


Там также отметили, что Сухой Лог оказался в первой десятки городов, где компания провела рефармиг частоты 2100 МГц – замену старого стандарта связи на новый 4G. Новое оборудование уже установили на шести станциях, и обещают запустить ещё на двух до конца года.

Модернизация должна не только улучшить качество жизни горожан, но и сделать более комфортным пребывание в Сухом Логу туристов, ради которых модернизацию оборудования проводили в посёлке Фабрика-2, радиосигнал вышки которого покрывает территорию сразу трёх туристических достопримечательностей Сухого Лога: гору Балабушка, живописную фотозону на берегу реки Пышма и Кашинское городище – стоянку древних людей, а также деревню Кашина, где родилась супруга Павла Бажова Валентина Иваницкая, и где в 1911 году произошло её венчание с будущим знаменитым писателем, прозванным «Уральским Гомером». В 2024 году отмечалось 145-летие писателя, поэтому в МТС посчитали важным успеть в этот год улучшить сотовую связь в месте, связанным с Бажовым.

«Мы рады, что так совпало, что "Камень двух колец" – памятный знак на месте, где Бажов венчался со своей супругой, с которой он прожил всю жизнь, теперь находится в зоне стабильного мобильного интернета. Это позволит молодожёнам Сухого Лога и Богдановича, и без того традиционно заезжавшим в деревню Кашина для фотографирования, делиться своей радостью с друзьями в прямом эфире»,

– сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:16 Авито стал владельцем ведущих рекламных платформ AdRiver и Soloway
18:36 Пожар в cвердловской деревне унёс жизнь человека
18:07 О морозах до -27°C в Свердловской области предупреждают синоптики
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16:56 Сразу два ДТП произошло под деревней Часовая в Каменском городском округе
16:05 В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом после банки шпротов
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14:43 Суд оставил в СИЗО обвиняемого в демонстрации логотипа запрещённой соцсети уральского правозащитника
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13:18 Екатеринбуржец на протяжении четырёх лет избивал свою дочь
13:00 В Екатеринбурге будут судить едва не убившую в эфире телекомпании своего супруга
12:39 После модернизации оборудования в Сухом Логу выросла скорость интернета
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10:03 В Екатеринбурге оштрафовали банк за частые звонки с напоминанием о долге
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