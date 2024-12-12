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После модернизации оборудования в Сухом Логу выросла скорость интернета
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После модернизации оборудования специалистами МТС на вышках мобильной связи в Сухом Логу практических во всех жилых и промышленных районах города выросла скорость интернета. В том числе высокоскоростной интернет заработал вблизи туристических достопримечательностей.
Там также отметили, что Сухой Лог оказался в первой десятки городов, где компания провела рефармиг частоты 2100 МГц – замену старого стандарта связи на новый 4G. Новое оборудование уже установили на шести станциях, и обещают запустить ещё на двух до конца года.
Модернизация должна не только улучшить качество жизни горожан, но и сделать более комфортным пребывание в Сухом Логу туристов, ради которых модернизацию оборудования проводили в посёлке Фабрика-2, радиосигнал вышки которого покрывает территорию сразу трёх туристических достопримечательностей Сухого Лога: гору Балабушка, живописную фотозону на берегу реки Пышма и Кашинское городище – стоянку древних людей, а также деревню Кашина, где родилась супруга Павла Бажова Валентина Иваницкая, и где в 1911 году произошло её венчание с будущим знаменитым писателем, прозванным «Уральским Гомером». В 2024 году отмечалось 145-летие писателя, поэтому в МТС посчитали важным успеть в этот год улучшить сотовую связь в месте, связанным с Бажовым.
«В их числе "Камень двух колец" – место венчания писателя Павла Бажова и его бессменной супруги и творческой вдохновительницы Валентины Иваницкой»,
– рассказали в компании.
Там также отметили, что Сухой Лог оказался в первой десятки городов, где компания провела рефармиг частоты 2100 МГц – замену старого стандарта связи на новый 4G. Новое оборудование уже установили на шести станциях, и обещают запустить ещё на двух до конца года.
Модернизация должна не только улучшить качество жизни горожан, но и сделать более комфортным пребывание в Сухом Логу туристов, ради которых модернизацию оборудования проводили в посёлке Фабрика-2, радиосигнал вышки которого покрывает территорию сразу трёх туристических достопримечательностей Сухого Лога: гору Балабушка, живописную фотозону на берегу реки Пышма и Кашинское городище – стоянку древних людей, а также деревню Кашина, где родилась супруга Павла Бажова Валентина Иваницкая, и где в 1911 году произошло её венчание с будущим знаменитым писателем, прозванным «Уральским Гомером». В 2024 году отмечалось 145-летие писателя, поэтому в МТС посчитали важным успеть в этот год улучшить сотовую связь в месте, связанным с Бажовым.
«Мы рады, что так совпало, что "Камень двух колец" – памятный знак на месте, где Бажов венчался со своей супругой, с которой он прожил всю жизнь, теперь находится в зоне стабильного мобильного интернета. Это позволит молодожёнам Сухого Лога и Богдановича, и без того традиционно заезжавшим в деревню Кашина для фотографирования, делиться своей радостью с друзьями в прямом эфире»,
– сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
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