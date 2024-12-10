Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбургском метрополитене обновят шпалы

17.53 Понедельник, 16 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В метро Екатеринбурга планируют замести старые деревянные шпалы на новые железобетонные.

Как рассказали в официальном телеграм-канале метрополитена «Подземка Екатеринбурга», сейчас метро ищет подрядчика. За его работу готовы заплатить более 1,4 миллиона рублей. Ожидается, что новые шпалы изготовят и привезут к апрелю.

Всего хотят заменить 150 шпал.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Директор метрополитена Екатеринбурга заявил о неизбежности поднятия стоимости проезда в подземке
10 декабря 2024
Глава Екатеринбурга пообещал горожанам более 150 катков
10 декабря 2024
На этой неделе екатеринбуржцы отдали мошенникам более 20 миллионов рублей
15 декабря 2024
Самые массовые рейсы из Екатеринбурга отправляются в Турцию, Египет и Арабские эмираты
09 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Выгода от оплаты проезда по QR-кодам для жителей Свердловской области составила более 85 млн
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:13 В минувшие выходные в Свердловской области случилось почти полсотни пожаров
20:57 Офис компании «Авито» получил платиновый статус от «Forbes» и «Pridex»
20:25 Хлябь дорожная разверзлась под иномаркой на Эльмаше
20:03 О новых российских телесериалах екатеринбуржцам расскажет насмотренный эксперт
19:26 Разыскиваются свидетели ночной автоаварии под Арамилем
19:00 Штрафом меньше половины стоимости вывезенного отделается екатеринбургский контрабандист
18:37 На Эльмаше начали возводить ёлку
17:53 В Екатеринбургском метрополитене обновят шпалы
17:20 В Екатеринбурге вынесли приговор троице обвиняемых в доведении до самоубийства 19-летнего студента
17:01 Дорожники предупреждают об ожидающейся заснеженности дорог в Свердловской области
16:51 Сценарии школьников стали основной для новых серий «Цифрового ликбеза»
16:02 Депутат Госдумы Альшевских обратился в военную прокуратуру из-за плохого состояния Окружного дома офицеров ЦВО
15:28 Екатеринбуржцы час простояли на ЖБИ в ожидании трамвая
15:06 В Екатеринбурге вырос спрос на книги по психологии
14:03 В Свердловской области под поездом на перегоне Аксариха – Камышлов погиб мужчина
13:19 Врачи из Асбеста спасли пациента с электрическим штормом сердца
12:49 Экс-вице-мэр Екатеринбурга избежал наказания за вымогательство из-за истёкшего срока давности
12:07 В Екатеринбурге фельдшер похитил у пенсионерки полтора миллиона рублей
10:56 На борту самолёта «Сочи – Екатеринбург» стало плохо одной из пассажирок
10:35 В Невьянске будут судить пенсионера за смертельную аварию с участием моторных лодках
10:04 О метелях в Свердловской области предупреждают синоптики
09:39 В Екатеринбурге на Сулимова сбили ребёнка
20:26 Жители Краснолесья записали обращение к Путину из-за планов по вырубке «Берёзовой рощи» в Екатеринбурге
17:47 СК начал проверку в связи с нарушением прав школьников в деревне Свердловской области
17:29 На Рефтинском водохранилище погиб рыбак
17:17 Жительница Арти получила ожоги на 32% тела из-за неисправного обогревателя
Все новости Свердловской области
16:39 В ВС России сформируют «войска беспилотных систем»
14:33 При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
13:53 МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
13:25 В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
12:02 Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
11:01 В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя
10:46 МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
12:06 В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
16:48 В Самарской области в школе обвалился потолок, есть пострадавшие
16:31 В Вологодскую область привезли восемь зубров, рассказал губернатор
16:05 В Саратове в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролёт
15:34 Некомплект судей в России достиг почти 20%
15:11 Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестсоглашения с Россией
13:36 ВЦИОМ: более половины россиян выступают за полный запрет платных услуг тарологов
12:41 СК: в Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя
Все новости России и мира
21:13 В минувшие выходные в Свердловской области случилось почти полсотни пожаров
20:57 Офис компании «Авито» получил платиновый статус от «Forbes» и «Pridex»
20:25 Хлябь дорожная разверзлась под иномаркой на Эльмаше
20:03 О новых российских телесериалах екатеринбуржцам расскажет насмотренный эксперт
19:26 Разыскиваются свидетели ночной автоаварии под Арамилем
19:00 Штрафом меньше половины стоимости вывезенного отделается екатеринбургский контрабандист
18:37 На Эльмаше начали возводить ёлку
17:53 В Екатеринбургском метрополитене обновят шпалы
17:20 В Екатеринбурге вынесли приговор троице обвиняемых в доведении до самоубийства 19-летнего студента
17:01 Дорожники предупреждают об ожидающейся заснеженности дорог в Свердловской области
16:51 Сценарии школьников стали основной для новых серий «Цифрового ликбеза»
16:02 Депутат Госдумы Альшевских обратился в военную прокуратуру из-за плохого состояния Окружного дома офицеров ЦВО
15:28 Екатеринбуржцы час простояли на ЖБИ в ожидании трамвая
15:06 В Екатеринбурге вырос спрос на книги по психологии
14:03 В Свердловской области под поездом на перегоне Аксариха – Камышлов погиб мужчина
13:19 Врачи из Асбеста спасли пациента с электрическим штормом сердца
12:49 Экс-вице-мэр Екатеринбурга избежал наказания за вымогательство из-за истёкшего срока давности
12:07 В Екатеринбурге фельдшер похитил у пенсионерки полтора миллиона рублей
10:56 На борту самолёта «Сочи – Екатеринбург» стало плохо одной из пассажирок
10:35 В Невьянске будут судить пенсионера за смертельную аварию с участием моторных лодках
10:04 О метелях в Свердловской области предупреждают синоптики
09:39 В Екатеринбурге на Сулимова сбили ребёнка
20:26 Жители Краснолесья записали обращение к Путину из-за планов по вырубке «Берёзовой рощи» в Екатеринбурге
17:47 СК начал проверку в связи с нарушением прав школьников в деревне Свердловской области
17:29 На Рефтинском водохранилище погиб рыбак
17:17 Жительница Арти получила ожоги на 32% тела из-за неисправного обогревателя
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK