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В Екатеринбургском метрополитене обновят шпалы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В метро Екатеринбурга планируют замести старые деревянные шпалы на новые железобетонные.
Как рассказали в официальном телеграм-канале метрополитена «Подземка Екатеринбурга», сейчас метро ищет подрядчика. За его работу готовы заплатить более 1,4 миллиона рублей. Ожидается, что новые шпалы изготовят и привезут к апрелю.
Всего хотят заменить 150 шпал.
Как рассказали в официальном телеграм-канале метрополитена «Подземка Екатеринбурга», сейчас метро ищет подрядчика. За его работу готовы заплатить более 1,4 миллиона рублей. Ожидается, что новые шпалы изготовят и привезут к апрелю.
Всего хотят заменить 150 шпал.
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