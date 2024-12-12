Дорожники предупреждают об ожидающейся заснеженности дорог в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское отделение Уралуправтодора выпустило предупреждение о снегопадах, которые ожидаются в ближайшие три дня – 17, 18 и 19 декабря.Уже сегодня подрядные организации приступили к обработке федеральных трасс, чтобы не допустить возникновения гололёда. Также вся техника и специалисты остаются на круглосуточном дежурстве для оперативной уборки дорог.«Будьте внимательны. Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», – просят дорожники.Уточнить информацию о состоянии дорог у Уралуправтодора можно по телефону 8-800-200-63-06.