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Сценарии школьников стали основной для новых серий «Цифрового ликбеза»

16.51 Понедельник, 16 декабря 2024
Кадры из мультсериала
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Просветительский сериал «Цифровой ликбез» о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой киберпреступников, получил продолжение. В основу новых серий легли сценарии, написанные школьниками из Анапы и Ростовской области.

Как рассказали Вечерним ведомостям в Авито, выпустившим совместно с АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России третий сезон мультсериала, в новых сериях главные герои роликов – Ряпушка Варя и Налим Максим – учатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. Им помогает старшая сестра Полина. Она рассказывает о том, как можно обезопасить себя и даёт полезные советы.

Сценарии для этих серий писали дети. Всего с мая по август школьники прислали 79 сценариев. Лучшие работы были у Дарьи Сысиковой из Анапы и Владимира Элизбаряна из Ростовской области.

Кроме этого, для новых серий были разработаны методические материалы, которые должны помочь интегрировать видеоролики в учебный процесс или в обсуждения на родительских собраниях в качестве наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребёнок. Мультик получил отметку «6+».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:20 В Екатеринбурге вынесли приговор троице обвиняемых в доведении до самоубийства 19-летнего студента
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15:28 Екатеринбуржцы час простояли на ЖБИ в ожидании трамвая
15:06 В Екатеринбурге вырос спрос на книги по психологии
14:03 В Свердловской области под поездом на перегоне Аксариха – Камышлов погиб мужчина
13:19 Врачи из Асбеста спасли пациента с электрическим штормом сердца
12:49 Экс-вице-мэр Екатеринбурга избежал наказания за вымогательство из-за истёкшего срока давности
12:07 В Екатеринбурге фельдшер похитил у пенсионерки полтора миллиона рублей
10:56 На борту самолёта «Сочи – Екатеринбург» стало плохо одной из пассажирок
10:35 В Невьянске будут судить пенсионера за смертельную аварию с участием моторных лодках
10:04 О метелях в Свердловской области предупреждают синоптики
09:39 В Екатеринбурге на Сулимова сбили ребёнка
20:26 Жители Краснолесья записали обращение к Путину из-за планов по вырубке «Берёзовой рощи» в Екатеринбурге
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