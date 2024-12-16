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Сценарии школьников стали основной для новых серий «Цифрового ликбеза»
Кадры из мультсериала
Просветительский сериал «Цифровой ликбез» о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой киберпреступников, получил продолжение. В основу новых серий легли сценарии, написанные школьниками из Анапы и Ростовской области.
Как рассказали Вечерним ведомостям в Авито, выпустившим совместно с АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России третий сезон мультсериала, в новых сериях главные герои роликов – Ряпушка Варя и Налим Максим – учатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. Им помогает старшая сестра Полина. Она рассказывает о том, как можно обезопасить себя и даёт полезные советы.
Сценарии для этих серий писали дети. Всего с мая по август школьники прислали 79 сценариев. Лучшие работы были у Дарьи Сысиковой из Анапы и Владимира Элизбаряна из Ростовской области.
Кроме этого, для новых серий были разработаны методические материалы, которые должны помочь интегрировать видеоролики в учебный процесс или в обсуждения на родительских собраниях в качестве наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребёнок. Мультик получил отметку «6+».
Как рассказали Вечерним ведомостям в Авито, выпустившим совместно с АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России третий сезон мультсериала, в новых сериях главные герои роликов – Ряпушка Варя и Налим Максим – учатся покупать товары на цифровых платформах с доставкой и искать подработку. Им помогает старшая сестра Полина. Она рассказывает о том, как можно обезопасить себя и даёт полезные советы.
Сценарии для этих серий писали дети. Всего с мая по август школьники прислали 79 сценариев. Лучшие работы были у Дарьи Сысиковой из Анапы и Владимира Элизбаряна из Ростовской области.
Кроме этого, для новых серий были разработаны методические материалы, которые должны помочь интегрировать видеоролики в учебный процесс или в обсуждения на родительских собраниях в качестве наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребёнок. Мультик получил отметку «6+».
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