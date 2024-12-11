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Екатеринбуржцы час простояли на ЖБИ в ожидании трамвая

15.28 Понедельник, 16 декабря 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Сегодня утром екатеринбуржцы, живущие в микрорайоне ЖБИ, практически час не могли уехать в центр из-за снегопада – трамвайное движение было полностью парализовано.

Как рассказали URA.RU горожане, трамваи встали в оба направления на улице Малышева между Мира и Комсомольской.

Ждать пришлось 55 минут. За это время на трамвайной остановке скопилось большое количество желающих уехать. На данный момент движение восстановлено.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:28 Екатеринбуржцы час простояли на ЖБИ в ожидании трамвая
15:06 В Екатеринбурге вырос спрос на книги по психологии
14:03 В Свердловской области под поездом на перегоне Аксариха – Камышлов погиб мужчина
13:19 Врачи из Асбеста спасли пациента с электрическим штормом сердца
12:49 Экс-вице-мэр Екатеринбурга избежал наказания за вымогательство из-за истёкшего срока давности
12:07 В Екатеринбурге фельдшер похитил у пенсионерки полтора миллиона рублей
10:56 На борту самолёта «Сочи – Екатеринбург» стало плохо одной из пассажирок
10:35 В Невьянске будут судить пенсионера за смертельную аварию с участием моторных лодках
10:04 О метелях в Свердловской области предупреждают синоптики
09:39 В Екатеринбурге на Сулимова сбили ребёнка
20:26 Жители Краснолесья записали обращение к Путину из-за планов по вырубке «Берёзовой рощи» в Екатеринбурге
17:47 СК начал проверку в связи с нарушением прав школьников в деревне Свердловской области
17:29 На Рефтинском водохранилище погиб рыбак
17:17 Жительница Арти получила ожоги на 32% тела из-за неисправного обогревателя
15:14 Медиахудожница получила спецприз за работу о стрит-арте Екатеринбурга
14:10 Впервые «Финисты» отправились из Екатеринбурга в Челябинск и в Омск
13:40 В Свердловской области за неделю произошло 89 пожаров, 7 человек погибли
12:49 Митинг против повышения тарифов ЖКХ прошёл в Ревде
12:34 В Екатеринбурге этой осенью вырос интерес к психологическим книгам
11:50 В Екатеринбурге полиция искала нарушителей миграционного законодательства
10:40 На этой неделе екатеринбуржцы отдали мошенникам более 20 миллионов рублей
18:09 В Екатеринбурге неизвестный закидал горящими бутылками здание областного военкомата
17:30 В Екатеринбурге создали новогоднюю свечу по мотивам картины уральского художника
17:06 В суд направлено дело о контрабанде жителем Свердловской области табачной продукции на сумму более 35 миллионов рублей
16:48 В школе Режа организовали встречу с представителями «Русской общины»
16:17 В Екатеринбурге разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика
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