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Екатеринбуржцы час простояли на ЖБИ в ожидании трамвая
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром екатеринбуржцы, живущие в микрорайоне ЖБИ, практически час не могли уехать в центр из-за снегопада – трамвайное движение было полностью парализовано.
Как рассказали URA.RU горожане, трамваи встали в оба направления на улице Малышева между Мира и Комсомольской.
Ждать пришлось 55 минут. За это время на трамвайной остановке скопилось большое количество желающих уехать. На данный момент движение восстановлено.
Как рассказали URA.RU горожане, трамваи встали в оба направления на улице Малышева между Мира и Комсомольской.
Ждать пришлось 55 минут. За это время на трамвайной остановке скопилось большое количество желающих уехать. На данный момент движение восстановлено.
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