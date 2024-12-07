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СК начал проверку в связи с нарушением прав школьников в деревне Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах проверки, связанной с нарушением прав школьников в деревне Филина Свердловской области. Об этом сообщает СК России.
В приёмную главы ведомства через «ВКонтакте» поступило обращение от жителей деревни. В нём указано, что в населённом пункте отсутствуют учебные заведения, а единственный школьный автобус, который должен доставлять детей в школу соседнего посёлка, систематически ломается на протяжении двух лет.
Жители также указали, что в деревне отсутствует рейсовый транспорт, из-за чего дети вынуждены обучаться на дому. По словам авторов обращения, это негативно сказывается на уровне подготовки учащихся, особенно тех, кто готовится к выпускным экзаменам.
Следственное управление СК России по Свердловской области начало процессуальную проверку по этим фактам.
В приёмную главы ведомства через «ВКонтакте» поступило обращение от жителей деревни. В нём указано, что в населённом пункте отсутствуют учебные заведения, а единственный школьный автобус, который должен доставлять детей в школу соседнего посёлка, систематически ломается на протяжении двух лет.
Жители также указали, что в деревне отсутствует рейсовый транспорт, из-за чего дети вынуждены обучаться на дому. По словам авторов обращения, это негативно сказывается на уровне подготовки учащихся, особенно тех, кто готовится к выпускным экзаменам.
Следственное управление СК России по Свердловской области начало процессуальную проверку по этим фактам.
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