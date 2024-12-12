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Свердловское МЧС продлило предупреждение о снеге на 14 декабря
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС предостерегает о завтрашней непогоде. По данным спасателей, завтра в некоторых районах ожидается сильный снегопад.
В связи с этим жителей региона просят отказываться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном транспорте. Если же поездку отменить нельзя, специалисты советуют брать с собой лопату, трос, топор, заряженный телефон и одежду по сезону. Также важно брать термос с горячим чаем.
Осторожность также советуют проявлять пешеходам, которых может быть не видно из-за сильного снега.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить по телефону «112».
В связи с этим жителей региона просят отказываться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном транспорте. Если же поездку отменить нельзя, специалисты советуют брать с собой лопату, трос, топор, заряженный телефон и одежду по сезону. Также важно брать термос с горячим чаем.
Осторожность также советуют проявлять пешеходам, которых может быть не видно из-за сильного снега.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить по телефону «112».
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