Камышловский суд на 30 тысяч рублей оштрафовал браконьера из Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Камышлове вынесли приговор 60-летнему браконьеру из Екатеринбурга, который вопреки запретам застрелил двух сибирских косуль.Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 31 августа 2024 года мужчина приехал из уральской столицы в лес в районе села Володинское Камышловского района, где без всякого разрешения на охоту застрелил из карабина двух сибирских косуль.На суде свою вину браконьер признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.Приговор ещё не вступил в законную силу.