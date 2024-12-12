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Камышловский суд на 30 тысяч рублей оштрафовал браконьера из Екатеринбурга
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Камышлове вынесли приговор 60-летнему браконьеру из Екатеринбурга, который вопреки запретам застрелил двух сибирских косуль.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 31 августа 2024 года мужчина приехал из уральской столицы в лес в районе села Володинское Камышловского района, где без всякого разрешения на охоту застрелил из карабина двух сибирских косуль.
На суде свою вину браконьер признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 31 августа 2024 года мужчина приехал из уральской столицы в лес в районе села Володинское Камышловского района, где без всякого разрешения на охоту застрелил из карабина двух сибирских косуль.
На суде свою вину браконьер признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
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