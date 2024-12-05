Убирать Екатеринбург от снега отправили 353 рабочих





– передали в мэрии. «Алексей Орлов призвал жителей и гостей уральской столицы не препятствовать движению звеньев специальной техники, не оставлять машины на обочинах, особенно вторым рядом, а также освобождать парковочные зоны вдоль дорог»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня днём Екатеринбург убирают от снега 353 дорожных рабочих и 165 единиц техники. Ожидается, что за день выпадет 7 миллиметров осадков.В администрации по случаю снегопадов также прошло совещание. Градоначальник поручил избавиться от снега до конца грядущих выходных, чтобы к ближе к праздникам уральская столица была приведена в порядок.Самих горожан также попросили не мешать уборке.