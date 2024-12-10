Екатеринбург занял шестое место среди милионников по количеству катков

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В топе городов-милионников Екатеринбург занял шестое место по количеству катков. Правда, речь идёт не об абсолютном количестве, а о количестве на 10 тысяч человек.Так, в Екатеринбурге, согласно данным сервиса Яндекс Карты, 2,33 катка на 10 тысяч. Это соответствует шестому месту. При этом на пятом расположился соседний Челябинск, а на первом – Москва.Отмечается, что катки можно найти и Яндекс Картах, как и другие новогодние развлечения – ёлки, городки, базары.