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В свердловской ГИБДД напомнили о манере вождения в снегопады и метели
Фото архивное, Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Госавтоинспекции Свердловской области на фоне снегопадов призвали водителей «к повышенной осторожности в связи с ухудшением погодных условий».
По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снегопады и метели, при этом некоторые трассы уже замело, в Екатеринбурге также выпал снег.
«Снегопады могут существенно ухудшить видимость на дорогах, увеличить скользкость покрытия и создать опасные условия для движения. На проезжей части возможно образование снежного наката, поэтому дорожная техника уже приступила к работе», – указано в сообщении ГИБДД.
Также в ведомстве напомнили о том, что именно рекомендуется делать водителям и пешеходам:
По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снегопады и метели, при этом некоторые трассы уже замело, в Екатеринбурге также выпал снег.
«Снегопады могут существенно ухудшить видимость на дорогах, увеличить скользкость покрытия и создать опасные условия для движения. На проезжей части возможно образование снежного наката, поэтому дорожная техника уже приступила к работе», – указано в сообщении ГИБДД.
Также в ведомстве напомнили о том, что именно рекомендуется делать водителям и пешеходам:
- Снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами
- Использовать зимнюю резину и проверять исправность тормозной системы перед выездом
- Включать ближний свет фар даже днем для улучшения видимости автомобиля другими участниками движения
- Избегать резких маневров и торможений, чтобы предотвратить занос
- Учитывать возможное образование наледи на мостах и эстакадах.
- Пешеходам следует помнить о необходимости носить яркую одежду со световозвращателями, особенно в темное время суток, и переходить дорогу только в установленных местах.
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