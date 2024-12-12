В свердловской ГИБДД напомнили о манере вождения в снегопады и метели

Снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами





Использовать зимнюю резину и проверять исправность тормозной системы перед выездом





Включать ближний свет фар даже днем для улучшения видимости автомобиля другими участниками движения





Избегать резких маневров и торможений, чтобы предотвратить занос





Учитывать возможное образование наледи на мостах и эстакадах.





Пешеходам следует помнить о необходимости носить яркую одежду со световозвращателями, особенно в темное время суток, и переходить дорогу только в установленных местах.



Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В Госавтоинспекции Свердловской области на фоне снегопадов призвали водителей «к повышенной осторожности в связи с ухудшением погодных условий».По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снегопады и метели, при этом некоторые трассы уже замело, в Екатеринбурге также выпал снег.«Снегопады могут существенно ухудшить видимость на дорогах, увеличить скользкость покрытия и создать опасные условия для движения. На проезжей части возможно образование снежного наката, поэтому дорожная техника уже приступила к работе», – указано в сообщении ГИБДД.Также в ведомстве напомнили о том, что именно рекомендуется делать водителям и пешеходам: