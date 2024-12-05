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В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Пехотинцев
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На улице Пехотинцев в Екатеринбурге нельзя будет проехать с 20 по 24 декабря. Там будут монтировать водопроводные трубы.
Как сообщили в мэрии, на четыре дня специалисты ООО «Габарит – Е» закроют движение транспорта по улице Пехотинцев между домом на Пехотинцев, 2 «Б» и домом по переулку Проходному, 1 «Б».
Объехать перекрытие можно будет по улицам Бебеля, Таватуйской и Сортировочной.
Как сообщили в мэрии, на четыре дня специалисты ООО «Габарит – Е» закроют движение транспорта по улице Пехотинцев между домом на Пехотинцев, 2 «Б» и домом по переулку Проходному, 1 «Б».
Объехать перекрытие можно будет по улицам Бебеля, Таватуйской и Сортировочной.
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