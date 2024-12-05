В Екатеринбурге на четыре дня закроют улицу Пехотинцев

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На улице Пехотинцев в Екатеринбурге нельзя будет проехать с 20 по 24 декабря. Там будут монтировать водопроводные трубы.Как сообщили в мэрии, на четыре дня специалисты ООО «Габарит – Е» закроют движение транспорта по улице Пехотинцев между домом на Пехотинцев, 2 «Б» и домом по переулку Проходному, 1 «Б».Объехать перекрытие можно будет по улицам Бебеля, Таватуйской и Сортировочной.