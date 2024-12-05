Возрастное ограничение 18+
17% екатеринбуржцев намерены взять подработку на новогодние праздники
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга рассказали, как собираются провести новогодние каникулы.
Так, 16% екатеринбуржцев планируют во время праздников пройти обучающие курсы, 17% намерены «выполнять рабочие задачи» или взять подработку.
Опрос среди более чем 7 000 работающих россиян провели Авито Работа и Авито Реклама.
Те, кто собирается учиться на курсах в эти праздники, назвали такие направления:
финансы и инвестиции (26%),
кулинария и гастрономия (25%),
психология или педагогика (18%).
Основные мотивы тех, кто собирается учиться:
стремление к саморазвитию (70%),
развитие навыков для хобби (45%),
желание провести время отдыха с пользой (39%),
подготовка к смене работы или профессии в новом году (22%).
В основном же горожане планируют отдыхать от работы и учебы — провести время с семьей и/или друзьями (63% опрошенных), а также заниматься хобби, смотреть фильмы или читать книги (50%).
Также жители города планируют январские путешествия или поездки за город (22%). Домашний формат отдыха выбирают 8% опрошенных.
Так, 16% екатеринбуржцев планируют во время праздников пройти обучающие курсы, 17% намерены «выполнять рабочие задачи» или взять подработку.
Опрос среди более чем 7 000 работающих россиян провели Авито Работа и Авито Реклама.
Те, кто собирается учиться на курсах в эти праздники, назвали такие направления:
финансы и инвестиции (26%),
кулинария и гастрономия (25%),
психология или педагогика (18%).
Основные мотивы тех, кто собирается учиться:
стремление к саморазвитию (70%),
развитие навыков для хобби (45%),
желание провести время отдыха с пользой (39%),
подготовка к смене работы или профессии в новом году (22%).
В основном же горожане планируют отдыхать от работы и учебы — провести время с семьей и/или друзьями (63% опрошенных), а также заниматься хобби, смотреть фильмы или читать книги (50%).
Также жители города планируют январские путешествия или поездки за город (22%). Домашний формат отдыха выбирают 8% опрошенных.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Половина екатеринбуржцев при покупке автомобиля делала выбор на основе рекомендаций знакомых
04 декабря 2024
04 декабря 2024
Глава Екатеринбурга пообещал горожанам более 150 катков
10 декабря 2024
10 декабря 2024
Эксперты рекламного рынка рассказали о спросе на большие баннеры
09 декабря 2024
09 декабря 2024