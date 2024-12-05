17% екатеринбуржцев намерены взять подработку на новогодние праздники

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга рассказали, как собираются провести новогодние каникулы.Так, 16% екатеринбуржцев планируют во время праздников пройти обучающие курсы, 17% намерены «выполнять рабочие задачи» или взять подработку.Опрос среди более чем 7 000 работающих россиян провели Авито Работа и Авито Реклама.Те, кто собирается учиться на курсах в эти праздники, назвали такие направления:финансы и инвестиции (26%),кулинария и гастрономия (25%),психология или педагогика (18%).Основные мотивы тех, кто собирается учиться:стремление к саморазвитию (70%),развитие навыков для хобби (45%),желание провести время отдыха с пользой (39%),подготовка к смене работы или профессии в новом году (22%).В основном же горожане планируют отдыхать от работы и учебы — провести время с семьей и/или друзьями (63% опрошенных), а также заниматься хобби, смотреть фильмы или читать книги (50%).Также жители города планируют январские путешествия или поездки за город (22%). Домашний формат отдыха выбирают 8% опрошенных.