На матче «Уралочки» прошла акция в поддержку людей с ментальными особенностями

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Вчера в Екатеринбурге на волейбольном матче «Уралочки» прошла благотворительная акция редакции ЕАН и «Лиги поддержки молодежи с ментальной инвалидностью».«Фанаты легендарной команды за благотворительный взнос приобретали сумки с картинами художников-аутистов, отшитые ребятами с ментальными нарушениями», — рассказали наши коллеги в ЕАН.При этом все благотворители получили шанс поучаствовать в розыгрыше мерча команды.За вечер удалось собрать 15000 рублей, средства направят на поддержку проектов Лиги.«Уралочка» встречалась с командой «Динамо» (Москва), матч закончился со счётом 2:3 в пользу москвичек.На 13 декабря запланирована игра с питерской «Ленинградкой».