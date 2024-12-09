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На матче «Уралочки» прошла акция в поддержку людей с ментальными особенностями
Фото: ЕАН
Вчера в Екатеринбурге на волейбольном матче «Уралочки» прошла благотворительная акция редакции ЕАН и «Лиги поддержки молодежи с ментальной инвалидностью».
«Фанаты легендарной команды за благотворительный взнос приобретали сумки с картинами художников-аутистов, отшитые ребятами с ментальными нарушениями», — рассказали наши коллеги в ЕАН.
При этом все благотворители получили шанс поучаствовать в розыгрыше мерча команды.
За вечер удалось собрать 15000 рублей, средства направят на поддержку проектов Лиги.
«Уралочка» встречалась с командой «Динамо» (Москва), матч закончился со счётом 2:3 в пользу москвичек.
На 13 декабря запланирована игра с питерской «Ленинградкой».
«Фанаты легендарной команды за благотворительный взнос приобретали сумки с картинами художников-аутистов, отшитые ребятами с ментальными нарушениями», — рассказали наши коллеги в ЕАН.
При этом все благотворители получили шанс поучаствовать в розыгрыше мерча команды.
За вечер удалось собрать 15000 рублей, средства направят на поддержку проектов Лиги.
«Уралочка» встречалась с командой «Динамо» (Москва), матч закончился со счётом 2:3 в пользу москвичек.
На 13 декабря запланирована игра с питерской «Ленинградкой».
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