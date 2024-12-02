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Митрополит Екатеринбургский получил национальную премию за вклад в развитие Рунета
Фото: телеграм-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений получил «Премию Рунета 2024».
Награду присудили за сериал о четверокласснице и роботе.
«Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет сегодня вручена нашему проекту — детский образовательный сериал “Девочка и робот”», — написал накануне вечером митрополит в телеграм-канале.
О съёмках сериала он рассказывал в марте. Короткие фильмы о «приключениях четвероклассницы Кристины и робота Макса» показывают детям на еженедельных уроках православной культуры.
Тогда митрополит отметил, что это был «год интересной работы с “Институтом развития интернета”, сценаристами, режиссерами, продюсерами и артистами».
Награду присудили за сериал о четверокласснице и роботе.
«Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет сегодня вручена нашему проекту — детский образовательный сериал “Девочка и робот”», — написал накануне вечером митрополит в телеграм-канале.
О съёмках сериала он рассказывал в марте. Короткие фильмы о «приключениях четвероклассницы Кристины и робота Макса» показывают детям на еженедельных уроках православной культуры.
Тогда митрополит отметил, что это был «год интересной работы с “Институтом развития интернета”, сценаристами, режиссерами, продюсерами и артистами».
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