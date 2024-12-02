Митрополит Екатеринбургский получил национальную премию за вклад в развитие Рунета

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений получил «Премию Рунета 2024».Награду присудили за сериал о четверокласснице и роботе.«Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет сегодня вручена нашему проекту — детский образовательный сериал “Девочка и робот”», — написал накануне вечером митрополит в телеграм-канале.О съёмках сериала он рассказывал в марте. Короткие фильмы о «приключениях четвероклассницы Кристины и робота Макса» показывают детям на еженедельных уроках православной культуры.Тогда митрополит отметил, что это был «год интересной работы с “Институтом развития интернета”, сценаристами, режиссерами, продюсерами и артистами».