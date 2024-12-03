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В МЧС предупредили свердловчан о ветре до 18 метров в секунду
Фото: Вечерние ведомости
В МЧС Свердловской области предупредили жителей о сильном ветре.
«11 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — сообщает ведомство.
Жителям напомнили, как вести себя при сильном ветре:
не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми;
не искать укрытие от ветра у стен зданий;
не парковать автомобили рядом с деревьями и конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены;
закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.
«11 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с», — сообщает ведомство.
Жителям напомнили, как вести себя при сильном ветре:
не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми;
не искать укрытие от ветра у стен зданий;
не парковать автомобили рядом с деревьями и конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены;
закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.
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