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В Екатеринбурге врачи спасли 81-летнего мужчину с инсультом и инфарктом
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области
В Екатеринбурге врачам удалось спасти 81-летнего мужчину, у которого одновременно случились инсульт и инфаркт.
«Пожилой мужчина сопровождал супругу на приём к онкологу. По дороге к кабинету он внезапно почувствовал себя плохо, упал, отнялась правая сторона тела — налицо клиническая картина инсульта», — рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Мужчине экстренно провели компьютерную томографию и процедуру тромболизиса для растворения сгустка, который вызвал нарушение мозгового кровообращения.
«На фоне интенсивной терапии состояние пациента удалось стабилизировать, однако в это же время у него случился инфаркт миокарда. Состояние, когда инсульт и инфаркт возникают одновременно, является очень серьёзным и может привести к летальному исходу», — сообщили в ведомстве.
К счастью, врачам городской клинической больницы №14 удалось спасти мужчину и поставить его на ноги.
«Помимо профессионализма врачей, благоприятному исходу ситуации способствовал настрой пациента на скорейшее выздоровление: как только появилась возможность вставать, он начал делать физические упражнения, заставлял себя двигаться», — рассказали в Минздраве.
В итоге мужчину выписали через десять дней без значимых неврологических нарушений. «Он покинул отделение без посторонней помощи и сейчас находится на амбулаторном лечении», — добавили в ведомстве.
«Пожилой мужчина сопровождал супругу на приём к онкологу. По дороге к кабинету он внезапно почувствовал себя плохо, упал, отнялась правая сторона тела — налицо клиническая картина инсульта», — рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
Мужчине экстренно провели компьютерную томографию и процедуру тромболизиса для растворения сгустка, который вызвал нарушение мозгового кровообращения.
«На фоне интенсивной терапии состояние пациента удалось стабилизировать, однако в это же время у него случился инфаркт миокарда. Состояние, когда инсульт и инфаркт возникают одновременно, является очень серьёзным и может привести к летальному исходу», — сообщили в ведомстве.
К счастью, врачам городской клинической больницы №14 удалось спасти мужчину и поставить его на ноги.
«Помимо профессионализма врачей, благоприятному исходу ситуации способствовал настрой пациента на скорейшее выздоровление: как только появилась возможность вставать, он начал делать физические упражнения, заставлял себя двигаться», — рассказали в Минздраве.
В итоге мужчину выписали через десять дней без значимых неврологических нарушений. «Он покинул отделение без посторонней помощи и сейчас находится на амбулаторном лечении», — добавили в ведомстве.
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