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СК: в Свердловской области в этом году возбуждено 534 дела о коррупции
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Свердловской области в этом году было возбуждено 534 дела о коррупции, сообщили в СК. Обвиняемыми в таких преступлениях чаще всего становились сотрудники правоохранительных органов.
«В текущем году возбуждено 534 уголовных дела (коррупционной направленности — прим. ред.), что составляет более 80 % от всех принятых процессуальных решений. В остальных случаях принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче по подследственности», — сообщает СУ СК по Свердловской области.
Чаще всего в этом году возбуждали дела о получении и даче взятки, коммерческом подкупе и посредничестве во взяточничестве.
«Если говорить о ведомственной принадлежности должностного лица, совершившего коррупционное преступление, то чаще всего обвиняемыми по уголовным делам, направленным в суд, являлись сотрудники правоохранительных органов и муниципальные служащие», — добавили в управлении.
Максимальный размер взятки (из числа расследованных в последнее время дел) составил 4 миллиона рублей, утверждают в ведомстве. Такую сумму от двух предпринимателей получил «начальник одного из государственных казённых учреждений Свердловской области». Деньги предполагались за подписание госконтрактов.
«Однако такой размер взятки, к сожалению, не предел, и в настоящее время расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении одного из высокопоставленных чиновников по факту получения им взятки в виде имущества стоимостью практически в два раза большей, чем "рекорд" предыдущего фигуранта», — отметил руководитель второго отделения контрольно-следственного отдела СУ СКР по Свердловской области подполковник юстиции Андрей Силин.
Он добавил, что коррупция относится к латентным, то есть скрытым преступлениям, которые часто имеют «согласительный характер». Между тем, выявлять такие преступления, по словам подполковника, позволяет «применение современных методов получения информации».
«В текущем году возбуждено 534 уголовных дела (коррупционной направленности — прим. ред.), что составляет более 80 % от всех принятых процессуальных решений. В остальных случаях принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче по подследственности», — сообщает СУ СК по Свердловской области.
Чаще всего в этом году возбуждали дела о получении и даче взятки, коммерческом подкупе и посредничестве во взяточничестве.
«Если говорить о ведомственной принадлежности должностного лица, совершившего коррупционное преступление, то чаще всего обвиняемыми по уголовным делам, направленным в суд, являлись сотрудники правоохранительных органов и муниципальные служащие», — добавили в управлении.
Максимальный размер взятки (из числа расследованных в последнее время дел) составил 4 миллиона рублей, утверждают в ведомстве. Такую сумму от двух предпринимателей получил «начальник одного из государственных казённых учреждений Свердловской области». Деньги предполагались за подписание госконтрактов.
«Однако такой размер взятки, к сожалению, не предел, и в настоящее время расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении одного из высокопоставленных чиновников по факту получения им взятки в виде имущества стоимостью практически в два раза большей, чем "рекорд" предыдущего фигуранта», — отметил руководитель второго отделения контрольно-следственного отдела СУ СКР по Свердловской области подполковник юстиции Андрей Силин.
Он добавил, что коррупция относится к латентным, то есть скрытым преступлениям, которые часто имеют «согласительный характер». Между тем, выявлять такие преступления, по словам подполковника, позволяет «применение современных методов получения информации».
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