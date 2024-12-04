Глава Екатеринбурга пообещал горожанам более 150 катков

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал горожанам более 150 катков.«Большая часть зимних развлечений будет в шаговой доступности от дома. Например, по всему городу будет залито более 150 катков», — написал Орлов в телеграм-канале.Катки планируют разместить во дворах, возле школ и спортивных объектов.Также, по словам мэра, в каждом районе Екатеринбурга будут организованы новогодние площадки.