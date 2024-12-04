Возрастное ограничение 18+
Глава Екатеринбурга пообещал горожанам более 150 катков
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал горожанам более 150 катков.
«Большая часть зимних развлечений будет в шаговой доступности от дома. Например, по всему городу будет залито более 150 катков», — написал Орлов в телеграм-канале.
Катки планируют разместить во дворах, возле школ и спортивных объектов.
Также, по словам мэра, в каждом районе Екатеринбурга будут организованы новогодние площадки.
«Большая часть зимних развлечений будет в шаговой доступности от дома. Например, по всему городу будет залито более 150 катков», — написал Орлов в телеграм-канале.
Катки планируют разместить во дворах, возле школ и спортивных объектов.
Также, по словам мэра, в каждом районе Екатеринбурга будут организованы новогодние площадки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Михаил Ходоровский показал мэру Екатеринбурга новую партию троллейбусов «Синара-6254»
04 декабря 2024
04 декабря 2024
Директор метрополитена Екатеринбурга заявил о неизбежности поднятия стоимости проезда в подземке
10 декабря 2024
10 декабря 2024
Работу главного катка в Екатеринбурге откроет шоу Ильи Авербуха
05 декабря 2024
05 декабря 2024