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Глава Екатеринбурга пообещал горожанам более 150 катков

14.10 Вторник, 10 декабря 2024
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал горожанам более 150 катков.

«Большая часть зимних развлечений будет в шаговой доступности от дома. Например, по всему городу будет залито более 150 катков», — написал Орлов в телеграм-канале.

Катки планируют разместить во дворах, возле школ и спортивных объектов.

Также, по словам мэра, в каждом районе Екатеринбурга будут организованы новогодние площадки.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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