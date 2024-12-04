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Прокуратура остановила незаконную аренду школьного спортзала в Верхотурье

22.19 Понедельник, 9 декабря 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Директор «Верхотурской гимназии» весьма щедро сдал собственной дочери помещения возглавляемого им учебного заведения. Договор с ней был заключен на безвозмездной основе.

Директорской щедростью заинтересовались работники прокуратуры. После проведённой проверки ГБОУ Свердловской области «Верхотурская гимназия» было установлено, что ещё в сентябре 2023 года директор учебного заведения оформил с дочерью договор безвозмездной аренды спортивного зала, что является нарушением федерального законодательства, запрещающего столь вольно обращаться с государственной недвижимостью в пользу родственников.

Впрочем, фактически спортивным залом пользовались совсем другие люди. Получив спортзал «безвозмездно, то есть даром», директорская дочка представила его трём самозанятым гражданам, которые в помещениях начали проводить тренировки по фитнесу. Граждане эти оказались не такими бессребрениками, как директор учреждения. За свои занятия плату собирать они не забывали. Схема, видимо, устраивала всех участников. По крайней мере, осенью этого года схему провернули снова, повторно заключив договор. Только в этот раз безвозмездная аренда была оформлена на директорскую сноху.

Как поясняет прокуратура Свердловской области, в обоих случаях директор гимназии проигнорировал необходимость уведомить работодателя о конфликте интересов и принять меры для его урегулирования. Это стало серьёзным нарушением законодательства, регулирующего использование государственного имущества. Прокуратура Верхотурского района вынесла представление, потребовав компенсировать ущерб. В итоге в региональный бюджет было перечислено более 77 тысяч рублей за незаконное использование спортзала, а договор аренды расторжен. Но на этом дело не закончилось. Сейчас Министерство образования Свердловской области рассматривает вопрос о привлечении директора Верхотурской гимназии к дисциплинарной ответственности.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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