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Жителя Нижнего Тагила оштрафуют за «водный» бизнес без лицензии
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
Минувшим летом предприимчивый житель Нижнего Тагила зарабатывал тем, что возил пассажиров по акватории местного пруда. И всё бы ничего, вот только он «забыл» получить лицензию на такой вид деятельности.
Нарушителя обнаружили тогда же, летом, во время рейда, устроенного прокуратурой и транспортной полицией для проверки соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Узнав, что мужчина занимается транспортировкой людей по акватории Нижнетагильского городского пруда за денежное вознаграждение, не имея лицензии, необходимой для законной предпринимательской деятельности в этой сфере, его привлекли к административной ответственности. На основании части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ («осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии») ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Нижнетагилец вовсе не захотел быть оштрафованным и подал апелляцию в Ленинском районном суде Нижнего Тагила, надеясь оспорить наказание. Не вышло. Рассмотрев апелляцию, суд согласился с доводами прокуратуры и штраф оставил без изменений.
Нарушителя обнаружили тогда же, летом, во время рейда, устроенного прокуратурой и транспортной полицией для проверки соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Узнав, что мужчина занимается транспортировкой людей по акватории Нижнетагильского городского пруда за денежное вознаграждение, не имея лицензии, необходимой для законной предпринимательской деятельности в этой сфере, его привлекли к административной ответственности. На основании части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ («осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии») ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Нижнетагилец вовсе не захотел быть оштрафованным и подал апелляцию в Ленинском районном суде Нижнего Тагила, надеясь оспорить наказание. Не вышло. Рассмотрев апелляцию, суд согласился с доводами прокуратуры и штраф оставил без изменений.
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