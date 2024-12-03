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Жителя Нижнего Тагила оштрафуют за «водный» бизнес без лицензии

19.03 Понедельник, 9 декабря 2024
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
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Минувшим летом предприимчивый житель Нижнего Тагила зарабатывал тем, что возил пассажиров по акватории местного пруда. И всё бы ничего, вот только он «забыл» получить лицензию на такой вид деятельности.

Нарушителя обнаружили тогда же, летом, во время рейда, устроенного прокуратурой и транспортной полицией для проверки соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Узнав, что мужчина занимается транспортировкой людей по акватории Нижнетагильского городского пруда за денежное вознаграждение, не имея лицензии, необходимой для законной предпринимательской деятельности в этой сфере, его привлекли к административной ответственности. На основании части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ («осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии») ему был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Нижнетагилец вовсе не захотел быть оштрафованным и подал апелляцию в Ленинском районном суде Нижнего Тагила, надеясь оспорить наказание. Не вышло. Рассмотрев апелляцию, суд согласился с доводами прокуратуры и штраф оставил без изменений.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:03 Жителя Нижнего Тагила оштрафуют за «водный» бизнес без лицензии
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15:02 Замглавы Дегтярска вышел из СИЗО в день ареста мэра
14:23 Скончался один из рабочих, получивших ожоги в Березовском
13:27 В Екатеринбурге пройдет благотворительный праздник в поддержку приютов для животных
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11:03 Уральцу дали принудительные работы после смертельного ДТП в Каменске-Уральском
10:28 Самые массовые рейсы из Екатеринбурга отправляются в Турцию, Египет и Арабские эмираты
10:15 Жители Ревды жалуются на рубку леса на лыжной тропе
18:15 В Свердловской области за неделю произошло 102 пожара, один из которых оказался смертельным
17:34 В Берёзовском начали проверку после получения рабочими обширных ожогов
16:59 Спортсмены из Свердловской области отравились на соревнованиях в ЯНАО
16:54 Екатеринбургский исследователь репрессий провёл пикет в память о советском диссиденте
16:43 На телеканале «Россия 1» вышло интервью с осуждённой екатеринбурженкой, приговорённой к 12 годам за госизмену
14:16 Легкоатлетка из Свердловской области победила в марафоне в Макао
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