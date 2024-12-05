Эксперты рекламного рынка рассказали о спросе на большие баннеры

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Среди участников рекламного рынка на фоне растущей конкуренции растет и спрос на заметные цифровые форматы.Так, наряду с привычными горизонтальными баннерами у брендов есть запрос на продвижение с помощью вертикальных медийных форматов. Такой формат появился, к примеру, в веб-версии на платформе Авито.«Раньше пользователи видели премиальные форматы на главной странице Авито в горизонтальном формате. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями», — рассказали в пресс-службе компании.Такие баннеры занимают всю высоту экрана ноутбука или монитора стационарного компьютера, размер изображения — 300х900.«Сегодня запрос брендов на заметные форматы в диджитале стоит особенно остро. Отчасти это связано с появлением новых бизнесов на рынке и, соответственно, ростом конкуренции за самую ценную валюту — внимание пользователя», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.