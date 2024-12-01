В Екатеринбурге родители учеников лицея №110 хотят участвовать в назначении директора

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге родители учеников лицея №110, несогласные с назначением нового директора, написали обращение Владимиру Путину.Авторы обращения предлагают ввести механизм, по которому родители, педагоги и сами школьники смогли бы влиять на назначение директора учебного заведения, рассказали «Вечерним ведомостям» представители родительского комитета.«Выступаем с инициативой предусмотреть механизм вовлечения учащихся, их родителей и педагогического коллектива в процесс назначения руководителей учебных заведений», — говорится в обращении (есть в распоряжении редакции).Родители предлагают использовать «официальные электронные площадки», на которых инициативная группа будет размещать вопросы для голосования. Предполагается, что так можно будет выяснить «конкретное отношение гражданина к вынесенному вопросу», а результаты голосования будут «обязательными к исполнению».Родители рассчитывают, что их инициатива поможет «не допустить злоупотребления чиновников при назначениях в успешных школах».Напомним, ранее в лицее возник конфликт на фоне увольнения прежнего директора. Контракт с Ириной Виноградовой, которая много лет возглавляла лицей, истек в мае этого года, его не стали продлевать. Новым руководителем власти назначили бывшего директора школы №59 на Уктусе и экс-депутата гордумы Карпинска от «Единой России» Игоря Сметанина.Как ранее нам рассказали в родительском комитете, новый руководитель «повесил в кабинете директора вместо эмблемы лицея эмблему ФСБ», а эмблему лицея «закинули в раздевалку». Родители, по их словам, после этого обратились к сенатору Виктору Шептию, чтобы повлиять на ситуацию. Также они обращались к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой оставить Ирину Виноградову во главе лицея (под обращением тогда подписались более 500 родителей) и в прокуратуру. Кроме того, родители утверждают, что «получили три отказа в проведении публичного мероприятия».«Сложилась парадоксальная ситуация, когда учебное заведение с прекрасными показателями, педагогический коллектив, учащиеся, родители и непосредственно заслуженный директор желают продолжить совместную работу, а чиновник из департамента образования против и единолично принимает решение», — пишут родители.Обращение Путину отправили на сегодняшний день более 50 человек, инициатива появилась в родительском чате вчера. Родители рассчитывают, что их предложение будет рассмотрено на прямой линии.