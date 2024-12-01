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На матчах «Уралочки» в Екатеринбурге поддержат людей с ментальными особенностями
Фото: ЕАН
Волейбольный клуб «Уралочка», редакция ЕАН и «Лига поддержки молодежи с ментальной инвалидностью» проведут благотворительную акцию.
Сегодня, 9 декабря, а также 13 декабря во время игр «Уралочки» в ДИВС можно будет приобрести шоперы с картинами особенных художников.
Как ранее рассказали в ЕАН, картины нарисовали художники с аутизмом, а отшили сумки ребята с ментальными особенностями из «Города мастеров».
Также на матчах пройдёт розыгрыш ценных призов от «Уралочки».
В понедельник 9 декабря в 18:30 «Уралочка» встретится с «Динамо» (Москва). На 13 декабря запланирована игра с питерской «Ленинградкой».
Сегодня, 9 декабря, а также 13 декабря во время игр «Уралочки» в ДИВС можно будет приобрести шоперы с картинами особенных художников.
Как ранее рассказали в ЕАН, картины нарисовали художники с аутизмом, а отшили сумки ребята с ментальными особенностями из «Города мастеров».
Также на матчах пройдёт розыгрыш ценных призов от «Уралочки».
В понедельник 9 декабря в 18:30 «Уралочка» встретится с «Динамо» (Москва). На 13 декабря запланирована игра с питерской «Ленинградкой».
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