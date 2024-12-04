В Екатеринбурге пройдет благотворительный праздник в поддержку приютов для животных

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 14 декабря пройдет благотворительный новогодний праздник «Теплота» в поддержку приютов для бездомных животных.На мероприятии, которое состоится в креативном кластере «Л52», уральские художники презентуют аксессуары ручной работы, мягкие игрушки, свечи, авторские открытки, календари и многое другое.Также гости смогут посетить выставку про собак-супергероев «Моё собачье дело». Артисты городских актерских мастерских прочитают стихи про животных в формате открытого микрофона.Кроме того, гости праздника смогут получить предсказания «от хвостатых Деда Мороза и Снегурочки». «Собаки из приютов, которые обрели дом, облачатся в костюмы хвостатых Дедов Морозов и Снегурочек и будут целый день с 12:00 до 18:00 дарить подарки и весёлые предсказания на 2025 год. Устроить забавную фотосессию с четвероногими и получить волшебный сюрприз сможет каждый, кто принесет и положит под ёлку корм и амуницию для бездомных животных», — рассказали организаторы.Во время мероприятия будет идти сбор пожертвований для нескольких зоозащитных организаций.Организаторы мероприятия – Агентство театральных дел, портал «Культура Екатеринбурга» и Музей истории Екатеринбурга.Вход свободный, все мероприятия бесплатные.