В Верхней Пышме 200 юных спортсменов состязаются в хоккейном турнире «Кубок Урала»

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме с 6 по 11 декабря проходят игры детского хоккейного турнира «Кубок Урала».Десять команд из шести регионов России, а также игроки из Казахстана борются за главный приз — почетный кубок турнира. В соревнованиях принимают участие 200 юных спортсменов, рассказали в благотворительном фонде «Дети России».На открытии турнира участников приветствовали вице-президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов, замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев. Также с напутственной речью к игрокам обратился участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков.Турнир «Кубок Урала» проходит третий год. Ребят ждёт насыщенная спортивная и экскурсионная программа, добавили организаторы.