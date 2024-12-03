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Вмерзшего в лёд пеликана откармливают под Екатеринбургом

11.55 Понедельник, 9 декабря 2024
Скрин видео с Васей
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В центр помощи животным «Особый питомец» в Полевском попал исхудавший пеликан. Сообщается, что он вмерз в лёд, а неравнодушие уральцы спасли его.

Сейчас пеликан Вася проходит реабилитацию в центре спасения. Нашли его истощенным – его в два раза ниже нормы. Однако, подчеркивается, что у аппетит у птицы хороший.

Помощь центру спасения можно по реквизитам в их телеграм-канале, как и посмотреть видео с уплетающим рыбу пеликаном Васей.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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11:55 Вмерзшего в лёд пеликана откармливают под Екатеринбургом
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11:03 Уральцу дали принудительные работы после смертельного ДТП в Каменске-Уральском
10:28 Самые массовые рейсы из Екатеринбурга отправляются в Турцию, Египет и Арабские эмираты
10:15 Жители Ревды жалуются на рубку леса на лыжной тропе
18:15 В Свердловской области за неделю произошло 102 пожара, один из которых оказался смертельным
17:34 В Берёзовском начали проверку после получения рабочими обширных ожогов
16:59 Спортсмены из Свердловской области отравились на соревнованиях в ЯНАО
16:54 Екатеринбургский исследователь репрессий провёл пикет в память о советском диссиденте
16:43 На телеканале «Россия 1» вышло интервью с осуждённой екатеринбурженкой, приговорённой к 12 годам за госизмену
14:16 Легкоатлетка из Свердловской области победила в марафоне в Макао
13:35 В Екатеринбурге напали на два пункта выдачи на Эльмаше
12:07 Екатеринбуржцы замёрзли в очереди на концерт группы «Перемотка» из-за рейда полиции
11:51 В Екатеринбурге изъяли 12 килограммов сувениров у пассажирки на вылет
11:33 Пожар на 20 квадратных метрах унёс жизни двух человек
18:41 В Екатеринбурге возбудят уголовное дело из-за хостела на улице Степана Разина
17:59 Мэра Дегтярска поместили в СИЗО на два месяца
17:41 В Сухом Логу мужчина пострадал при взрыве петарды
15:13 В Екатеринбурге для будущих мам проводят танцевально-двигательную терапию
13:40 В Свердловской области на пожарах погибли два человека за сутки
13:27 В Первоуральске женщина попала в больницу, где выплюнула девять свёртков с наркотиками
12:16 В Екатеринбурге на открытие памятника Александру I присутствовали Мария Захарова и Борис Корчевников
12:00 Инспекция труда расследует смертельную аварию с участием работника Березовской районной больницы
11:30 В Свердловской области автогрейдер врезался в забор из-за того, что водителю стало плохо
11:13 В Екатеринбурге обсудят, как кино рассказывает о жизни ВИЧ-положительных людей
21:51 Мужчина попал под трамвай на Вторчермете
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