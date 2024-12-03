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Вмерзшего в лёд пеликана откармливают под Екатеринбургом
Скрин видео с Васей
В центр помощи животным «Особый питомец» в Полевском попал исхудавший пеликан. Сообщается, что он вмерз в лёд, а неравнодушие уральцы спасли его.
Сейчас пеликан Вася проходит реабилитацию в центре спасения. Нашли его истощенным – его в два раза ниже нормы. Однако, подчеркивается, что у аппетит у птицы хороший.
Помощь центру спасения можно по реквизитам в их телеграм-канале, как и посмотреть видео с уплетающим рыбу пеликаном Васей.
Сейчас пеликан Вася проходит реабилитацию в центре спасения. Нашли его истощенным – его в два раза ниже нормы. Однако, подчеркивается, что у аппетит у птицы хороший.
Помощь центру спасения можно по реквизитам в их телеграм-канале, как и посмотреть видео с уплетающим рыбу пеликаном Васей.
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