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В Свердловской области родились 668 детей за прошлую неделю
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Свердловский областной Минздрав поделился статистикой деторождения в регионе. За прошедшую неделю родились 668 младенцев.
Отмечается, что мальчиков на прошлой неделе родилось больше – 347 против 321 девочки. Среди них шесть пар близнецов.
Матерями же стали в основном женщины до 35 лет – таких 474 человека. Мамочкамм, родившими после 35-ти, стали 188 человек.
Шестые по счету роды прошли у 13 уралочек.
Отмечается, что мальчиков на прошлой неделе родилось больше – 347 против 321 девочки. Среди них шесть пар близнецов.
Матерями же стали в основном женщины до 35 лет – таких 474 человека. Мамочкамм, родившими после 35-ти, стали 188 человек.
Шестые по счету роды прошли у 13 уралочек.
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