В Свердловской области родились 668 детей за прошлую неделю

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной Минздрав поделился статистикой деторождения в регионе. За прошедшую неделю родились 668 младенцев.Отмечается, что мальчиков на прошлой неделе родилось больше – 347 против 321 девочки. Среди них шесть пар близнецов.Матерями же стали в основном женщины до 35 лет – таких 474 человека. Мамочкамм, родившими после 35-ти, стали 188 человек.Шестые по счету роды прошли у 13 уралочек.