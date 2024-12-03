Екатеринбуржцы замёрзли в очереди на концерт группы «Перемотка» из-за рейда полиции

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге зрители концерта группы «Перемотка» были вынуждены больше часа ждать на морозе перед клубом «Фабрика». Многие смогли попасть внутрь только после начала выступления, пропустив значительную часть программы.Как рассказали очевидцы изданию It’s My City, у входа дежурили полицейские и сотрудники ППС, а зрителей досматривали тщательнее обычного. У некоторых проверяли паспорта, что вызвало очереди и замедлило процесс запуска.Группа «Перемотка» прокомментировала ситуацию в своих соцсетях. Музыканты объяснили, что задержка произошла из-за неожиданного рейда, к которому площадка оказалась не готова. «От полицейских был указ обязательно завершить концерт в 22:00, поэтому мы не могли ждать всех желающих или продлить выступление», — говорится в заявлении группы.Группа предложила зрителям обратиться в службу поддержки на сайте, где покупались билеты, чтобы обсудить возможные варианты компенсации.