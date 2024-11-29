В Екатеринбурге изъяли 12 килограммов сувениров у пассажирки на вылет

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В аэропорту Кольцово у екатеринбурженки, вылетавшей в Тбилиси, таможенники изъяли 12 килограммов сувениров. Чемодан оказался набит брендированными шоперами, блокнотами, открытками и бейджами — всего 445 предметов. Женщина пояснила, что везла материалы на психологическую конференцию в качестве памятных подарков, но декларацию на них не заполнила.Сотрудники таможенного поста напомнили, что подобные вещи должны декларироваться письменно. «Исходя из количественных характеристик и объяснений авиапассажирки, сувенирные изделия не являются товаром для личного пользования», — отметил и.о. начальника таможенного поста Сергей Большанин.Женщина признала, что не обратила внимания на информационные стенды и не уточнила правила перевозки подобных товаров. В результате сувениры были изъяты и отправлены на экспертизу. Против пассажирки возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.