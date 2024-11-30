В Екатеринбурге для будущих мам проводят танцевально-двигательную терапию

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге беременные могут найти новый способ для преодоления стресса и сохранения мышечного тонуса. Специалисты женской консультации Центральной городской больницы № 2 организовали для будущих мам танцевально-двигательную терапию.Автором курса стала клинический психолог Мария Ходжимуродова. Занятия проводятся еженедельно и абсолютно бесплатно. За полтора месяца танцевально-двигательная терапия заинтересовала более 30 будущих мам.В процессе занятий, среди прочего, рассматриваются темы «Страхи», «Партнерские роды», «Визуальные техники», «Дыхание в родах» и «Послеродовой период».