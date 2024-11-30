В Екатеринбурге обсудят, как кино рассказывает о жизни ВИЧ-положительных людей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 11 декабря пройдет паблик-ток «Всё сложно: репрезентация ВИЧ+ людей в кинематографе». Событие организовано Ельцин центром и «Такими делами». Разговор пойдет о том, как современное кино показывает жизнь ВИЧ-положительных людей.Главным примером для обсуждения станет просветительский проект «Всё сложно», созданный в 2018 году. Его сюжет строится вокруг молодой девушки, живущей с ВИЧ. Зрители прямо во время просмотра могут делать выборы, влияющие на жизнь героини. Проект позволяет увидеть, как каждое решение отражается на её уровне счастья.Спикером вечера станет Галина Мосалова — сценарист и креативный продюсер проекта «Всё сложно». Она более семи лет занимается стигматизированными темами: ВИЧ, бездомность, насилие.Встреча пройдет в медиазале Образовательного центра с 19:00 до 20:30. Участие свободное, но требуется регистрация.