В Екатеринбурге начались первые полицейские проверки продавцов пиротехники

«Согласно правилам противопожарного режима в Российской Федерации при реализации пиротехнических изделий 1-3 класса опасности покупатели имеют возможность ознакомиться с инструкциями и самими изделиями только визуально. Какой-либо доступ — руками потрогать, пощупать — запрещён», — напомнил также Дмитрий Габдуллин, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району МО «город Екатеринбург» ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Свердловской области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С приближением Нового года забот у полиции и спасателей прибавилось. В частности, есть риск, что из-за неправильного использования пиротехники или из-за торговли некачественной пиротехникой вырастет количество пожаров и травмировавшихся граждан.В качестве профилактической меры проводятся походы силовиков по торговым точкам по реализации пиротехники. И первые такие рейды уже прошли в Екатеринбурге, а точнее — в Ленинском административном районе. Сотрудники полиции и МЧС напомнили продавцам, какие правила те должны соблюдать, и какую информацию о товаре должны предоставлять покупателям. В частности, правила требуют, чтобы коробки с фейерверками располагались в магазинах только на огороженных витринах и рядом с огнетушителем.Все пиротехнические изделия должны иметь сертификаты, доступные для изучения покупателем. К хлопушкам и фейерверкам должна прилагаться инструкция на русском языке, а продавать подобные товары можно только лицам, достигшим 16 лет.