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Йеменского студента, домогавшегося на улице до екатеринбурженок, начали судить в Свердловском областном суде

16.00 Пятница, 6 декабря 2024
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
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Каид Рами Салех Яхья обвиняется в незаконном изготовлении и распространении в интернете порнографических материалов, насильственных действиях сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Согласно выводам следствия, Яхья подкрадывался на улицах Екатеринбурга к девушкам и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала молодая женщина, которая в момент нападения шла с малолетним сыном.

Суд над иностранцем проходит в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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19:16 Адреса ёлочных базаров опубликовала мэрия Екатеринбурга
18:59 Бурный вторник сменился спокойной средой для свердловских пожарных
17:55 В департаменте по труду Свердловской области назвали отрасли с дефицитом кадров
17:22 Свердловский «Турнир косарей» занял 1 место во всероссийском конкурсе
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