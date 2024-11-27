Возрастное ограничение 18+
Йеменского студента, домогавшегося на улице до екатеринбурженок, начали судить в Свердловском областном суде
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Каид Рами Салех Яхья обвиняется в незаконном изготовлении и распространении в интернете порнографических материалов, насильственных действиях сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних.
Согласно выводам следствия, Яхья подкрадывался на улицах Екатеринбурга к девушкам и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала молодая женщина, которая в момент нападения шла с малолетним сыном.
Суд над иностранцем проходит в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Согласно выводам следствия, Яхья подкрадывался на улицах Екатеринбурга к девушкам и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала молодая женщина, которая в момент нападения шла с малолетним сыном.
Суд над иностранцем проходит в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловском областном суде начинается процесс по резонансному делу об убийстве ребёнка
04 декабря 2024
04 декабря 2024
Убийце аспиранта из Габона придётся отсиживать присуждённое
03 декабря 2024
03 декабря 2024