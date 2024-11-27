Йеменского студента, домогавшегося на улице до екатеринбурженок, начали судить в Свердловском областном суде

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Каид Рами Салех Яхья обвиняется в незаконном изготовлении и распространении в интернете порнографических материалов, насильственных действиях сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних.Согласно выводам следствия, Яхья подкрадывался на улицах Екатеринбурга к девушкам и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала молодая женщина, которая в момент нападения шла с малолетним сыном.Суд над иностранцем проходит в закрытом режиме, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.