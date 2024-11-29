Более 30 нарушителей миграционных законов нашли только на одной улице Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прошёл очередной рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. На сей раз территорией его проведения стал Чкаловский район города.Рейд по выявлению нарушителей миграционных законов проводили сотрудники отдела полиции №13, включая подразделения ППСП и Госавтоинспекции. В первую очередь проверялись объекты на одной из улиц района — на улице Черняховского. Но даже при такой точечной выборке «урожай» у полицейских получился богатым.Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу, в ходе рейда было выявлено 34 нарушителя миграционного законодательства РФ. Двадцать семь их них нарушили правила миграционного учёта и семеро — иммиграционные правила. В отношении двадцати одного из выявленных нарушителей решается вопрос об административном выдворении за пределы Российской Федерации.