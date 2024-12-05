Почти тысяча человек прислала ёлочные игрушки на конкурс от Екатеринбургского зоопарка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Екатеринбургский зоопарк похвастал большим количеством умельцев, пожелавших поучаствовать в конкурсе ёлочных игрушек. Всего было прислано и принесено 730 работ от 950 человек.Такой огромный наплыв самодельных ёлочных игрушек усложнил задачу в выборе лучших. В итоге было отобрано более двух сотен поделок, а в «шорт-лист» на звание лучшей из лучших прошло 26 игрушек. В зоопарке обещают о каждой рассказать подробнее на страницах соцсетей, а пока же представили восемь. Среди них фигурка бегемота Евы из папье-маше, фигурка слонихи Даши, расписанная портретами других обитателей зоопарка и пингвин, вырезанный из цельного куска дерева.Как отмечают в зоопарке, фантазия участников конкурса поражает, равно, как обилие техник и материалов, из которых сделаны игрушки. Тут и дерево, и папье-маше, и ткань, и бумага, и смешение сразу нескольких материалов. На лучшие из игрушек можно будет полюбоваться на новогодней ёлке, установленной в зоопарке.