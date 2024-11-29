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Адреса ёлочных базаров опубликовала мэрия Екатеринбурга

19.16 Четверг, 5 декабря 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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С приближением новогодних праздников всё большая угроза нависает над хвойными деревцами, растущими в лесопарках Екатеринбурга и загородных уральских лесах. К ним того и гляди наведается гость с топором или пилой. Это при том, что есть альтернативные возможности нарядить на праздник зелёное деревца, безопасные для природы, и не влекущие неприятности с законом.

Главная из таких альтернатив — ёлочные базары, на которых продаются специально выращенные в питомниках ёлочки. В Екатеринбурге в этом году будет работать как минимум восемь таких. И мэрия Екатеринбурга уже опубликовала их адреса.

Итак, ёлочные базары в Екатеринбурге буду работать по следующим адресам:
улица Бардина, 50;
улица Билимбаевская, 15;
улица Баумана, 56;
улица Боровая, 19;
улица Высоцкого, 12 «а»;
перекрёсток улиц Вильгельма де Геннина и Павла Шаманова;
перекрёсток улиц Академика Сахарова и Рябинина;
улица Санаторная, 3.


Сейчас бежать по одному из этих адресов ещё рано — ёлочные базары начнут свою работу с 14 декабря и будут открыты вплоть до последнего дня уходящего года, включительно.

Другой альтернативой остаются искусственные ёлки. Этот вариант ещё более выгодный, поскольку при должном обращении искусственная ёлка радует не одно поколение семьи, на долгие десятилетия снимая вопрос «а что же наряжать на Новый год».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:59 Бурный вторник сменился спокойно средой для свердловских пожарных
17:55 В департаменте по труду Свердловской области назвали отрасли с дефицитом кадров
17:22 Свердловский «Турнир косарей» занял 1 место во всероссийском конкурсе
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16:26 Проезд в трамваях и троллейбусах в Екатеринбурге будет бесплатным 31 декабря и 1 января
16:07 Из-за смертельного ДТП на трассе возле Ключевска введено реверсивное движение
15:46 Улицу Урицкого в центре Екатеринбурга закроют до марта
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11:49 Россельхознадзор обратится в Генпрокуратуру после проигранного суда за участок под мусорный полигон в Сысерти
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