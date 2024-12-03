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В департаменте по труду Свердловской области назвали отрасли с дефицитом кадров
Фото: Вечерние ведомости
Директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов назвал отрасли, в которых наблюдается острый дефицит кадров.
По его данным, больше всего в кадрах нуждаются промышленность, металлообработка, добыча полезных ископаемых, сталелитейные производства и строительство, пишет РБК Екатеринбург.
В целом по региону число вакансий в шесть раз превышает количество безработных (49,3 тыс. вакансий, в центре занятости на учете — 8,1 тыс. человек).
По словам чиновника, рост зарплат в регионе замедлился, но есть исключения — в той же промышленности и в сфере доставки. Кроме того, доход увеличился у самозанятых.
Некоторые специалисты в связи с этим меняют сферу деятельности. Так, глава департамента привел пример, когда два фельдшера скорой помощи со стажем около семи лет перешли в самозанятые и стали комплектовщиками на складе. По мнению Антонова, наблюдается «вырождение компетенций и квалификации», пишет издание.
По его данным, больше всего в кадрах нуждаются промышленность, металлообработка, добыча полезных ископаемых, сталелитейные производства и строительство, пишет РБК Екатеринбург.
В целом по региону число вакансий в шесть раз превышает количество безработных (49,3 тыс. вакансий, в центре занятости на учете — 8,1 тыс. человек).
По словам чиновника, рост зарплат в регионе замедлился, но есть исключения — в той же промышленности и в сфере доставки. Кроме того, доход увеличился у самозанятых.
Некоторые специалисты в связи с этим меняют сферу деятельности. Так, глава департамента привел пример, когда два фельдшера скорой помощи со стажем около семи лет перешли в самозанятые и стали комплектовщиками на складе. По мнению Антонова, наблюдается «вырождение компетенций и квалификации», пишет издание.
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