Свердловский «Турнир косарей» занял 1 место во всероссийском конкурсе

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Свердловский фестиваль «Турнир косарей» занял первое место во Всероссийском конкурсе «Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России».Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.«Всего на конкурс поступило более тысячи заявок из 82 регионов России. Победителями стали 30 проектов», — говорится в сообщении.Итоги конкурса подвели на церемонии в Санкт-Петербурге.Напомним, «Турнир косарей» ежегодно проходит в посёлке Арти. В этом году фестиваль собрал более 60 участников из разных регионов и несколько тысяч зрителей.Турнир входит «в топ-10 наиболее ярких мероприятий событийного туризма в регионе», добавили в департаменте.