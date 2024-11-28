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Свердловский «Турнир косарей» занял 1 место во всероссийском конкурсе
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Свердловский фестиваль «Турнир косарей» занял первое место во Всероссийском конкурсе «Культурное наследие глазами молодых: новые туристические магниты России».
Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«Всего на конкурс поступило более тысячи заявок из 82 регионов России. Победителями стали 30 проектов», — говорится в сообщении.
Итоги конкурса подвели на церемонии в Санкт-Петербурге.
Напомним, «Турнир косарей» ежегодно проходит в посёлке Арти. В этом году фестиваль собрал более 60 участников из разных регионов и несколько тысяч зрителей.
Турнир входит «в топ-10 наиболее ярких мероприятий событийного туризма в регионе», добавили в департаменте.
Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«Всего на конкурс поступило более тысячи заявок из 82 регионов России. Победителями стали 30 проектов», — говорится в сообщении.
Итоги конкурса подвели на церемонии в Санкт-Петербурге.
Напомним, «Турнир косарей» ежегодно проходит в посёлке Арти. В этом году фестиваль собрал более 60 участников из разных регионов и несколько тысяч зрителей.
Турнир входит «в топ-10 наиболее ярких мероприятий событийного туризма в регионе», добавили в департаменте.
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