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Работу главного катка в Екатеринбурге откроет шоу Ильи Авербуха
Фото: Вечерние ведомости
Шоу Ильи Авербуха откроет работу городского катка на площади 1905 года в Екатеринбурге.
Открытие запланировано на 21 декабря.
Глава города Орлов напомнил, что в этом году будет создано сразу две центральные новогодние локации. «Впервые за 40 лет ледовый городок разместится в Историческом сквере, а на площади 1905 года будет оборудован главный каток – один из самых больших в стране», — заявил Орлов.
Как сообщили в администрации города, постановка фигуриста будет представлена «в стиле новогоднего попурри из праздничных историй и любимых всеми песен».
В постановке примут участие олимпийские чемпионы — Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также другие звезды фигурного катания. Также на открытии Илья Авербух даст мастер-класс для посетителей.
Сообщается, что смотреть шоу можно будет с двух площадок по бокам катка.
Открытие запланировано на 21 декабря.
Глава города Орлов напомнил, что в этом году будет создано сразу две центральные новогодние локации. «Впервые за 40 лет ледовый городок разместится в Историческом сквере, а на площади 1905 года будет оборудован главный каток – один из самых больших в стране», — заявил Орлов.
Как сообщили в администрации города, постановка фигуриста будет представлена «в стиле новогоднего попурри из праздничных историй и любимых всеми песен».
В постановке примут участие олимпийские чемпионы — Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также другие звезды фигурного катания. Также на открытии Илья Авербух даст мастер-класс для посетителей.
Сообщается, что смотреть шоу можно будет с двух площадок по бокам катка.
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